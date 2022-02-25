«В сторону позитива»: Песков о готовности Зеленского к переговорам

В Кремле обратили внимание на заявление о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам о нейтральном статусе Украины и проанализируют его, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, это «движение в сторону позитива». Песков подчеркнул, что в Кремле признают Зеленского главой Украины, сообщает РИА Новости.

Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее, это движение в сторону позитива, — сказал Песков.

Он также сказал, что пока ничего не может сказать о возможности контактов глав государств.

Ранее Зеленский заявил, что не боится говорить с Москвой о нейтральном статусе страны. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подтвердил эту информацию.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и пригрозил ввести «самый жёсткий» пакет санкций. Ограничительные меры затронут 70% банковского рынка РФ и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. О введении санкций в отношении российских банков объявил президент США Джо Байден. Аналогичные меры приняты в Канаде, а австралийские ограничительные меры коснутся российских олигархов и депутатов Госдумы.