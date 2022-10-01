В КНР предупредили об ошибке ЕС, ведущей к мировой катастрофе GT: зависимость ЕС от политики США в отношении России ведет к мировой катастрофе

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Страны Европы попали в полную зависимость от США по вопросу политики в отношении РФ, что может обернуться трагедией не только для них, но и для всего мира, пишет Global Times. Китайская газета отметила, что раболепные отношения государств — членов Евросоюза с Белым домом приведут к глобальной геополитической катастрофе и помешают стабилизации конфликта на Украине.

Это абсолютная трагедия для Европы, что ее зависимость от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Москвой. <...> Это грозит катастрофой для нее и мира в целом, так как может привести к ужасному дисбалансу геополитической ситуации и помешать нормализовать ситуацию на Украине, — сказано в тексте.

Авторы газеты предупреждают, что весь континент находится в зоне высокого риска.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Украину колонией Запада. Она указала на то, что с февраля 2014-го по декабрь 2021 года Киеву предоставили $70,5 млрд от ЕС, США, Германии и Великобритании, в то время как с февраля по май 2022 года объём «поддержки» Украины Западом превысил $15 млрд.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал США «матерью терроризма и агрессии». Политик указал, что в ближайшее время Запад попытается еще больше ужесточить информационную кампанию против России и окончательно закрепить за ней статус «страны-агрессора», однако «настоящим агрессором современного мира» следует признать именно Вашингтон, добавил он.