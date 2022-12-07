В КНР пообещали, что Европа заплатит за потолок цен для российской нефти Global Times: Москва даст ответ на введенный Западом потолок цен на нефть из России

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Решение стран Запада о введении потолка цен на российскую нефть обернется против них самих. Такое мнение выразило китайское издание Global Times. Там отметили, что Россия при этом сможет найти другие рынки сбыта своего сырья.

У России есть такие покупатели как Китай и Индия, чтобы заполнить пробел, или Москва может нивелировать последствия, экспортируя нефть в страны Ближнего Востока, а затем — в Европу, — приводится в материале мнение аналитика Цуй Хэна.

По словам специалиста, Евросоюз заплатит за такое решение, поскольку организации необходимо будет найти замену российской нефти и потому придется закупать сырье у Великобритании и США за более высокую стоимость.

Еще один эксперт, Ван Ивэй, подчеркнул, что, установив потолок цен, Запад допустил серьезное нарушение рыночных принципов, подорвал доверие к правительствам этих стран и в результате ситуация негативно скажется на всей и без того проблемной, по мнению специалиста, западной экономике.

В материале подчеркивается, что принятая против России мера не отразится на ней серьезным образом, однако санкции уже выявили серьезные разногласия внутри стран Запада.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что российские власти работают над тремя возможными ответами после введения странами Евросоюза и «Большой семерки» потолка цен на отечественную нефть. По информации издания, проект указа президента в настоящее время обсуждается его администрацией с правительством.

В свою очередь эксперты рассказали, что на фоне введения западными странами потолка цен на нефть, ее стоимость может вырасти выше $100 за баррель. По их мнению, это произойдет в случае принятия законов в России, которые запретят отечественным компаниям продажу сырья в страны, поддерживающие ограничения. Все эксперты также сошлись во мнении, что потолок цен на российскою нефть так или иначе приведет к ее удорожанию.