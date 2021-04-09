В Китае спрогнозировали два сценария войны между США и Россией

Китайские эксперты издания Sohu
Они предполагают, что потенциальная схватка между крупнейшими державами может пойти по двум сценариям. Так, США смогут одолеть РФ, если им удастся обезвредить российские ядерные силы. При этом у экономики США хватит ресурсов на ведение затяжной войны благодаря помощи союзников.
Война может пойти и по другому сценарию, если в ответ на угрозы от США и НАТО Москва пойдёт на решительный шаг и применит свой ядерный арсенал. Этого и боится Вашингтон, утверждают эксперты. Именно поэтому ядерное оружие выполняет свою главную — сдерживающую — функцию.
По мнению аналитиков, несмотря на то, что из-за напряжённых отношений между двумя державами создаётся впечатление, что военный конфликт может произойти в любой момент, вероятность его начала остаётся крайне низкой.
В июне 2020 года президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. В соответствии с доктриной Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания. Отмечается, что его применение может быть лишь крайней и вынужденной мерой, писал NEWS.ru.