В Китае спрогнозировали два сценария войны между США и Россией

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Китайские эксперты издания Sohu рассказали о двух возможных вариантах развития открытого военного противостояния России и США.

Они предполагают, что потенциальная схватка между крупнейшими державами может пойти по двум сценариям. Так, США смогут одолеть РФ, если им удастся обезвредить российские ядерные силы. При этом у экономики США хватит ресурсов на ведение затяжной войны благодаря помощи союзников.

Война может пойти и по другому сценарию, если в ответ на угрозы от США и НАТО Москва пойдёт на решительный шаг и применит свой ядерный арсенал. Этого и боится Вашингтон, утверждают эксперты. Именно поэтому ядерное оружие выполняет свою главную — сдерживающую — функцию.

По мнению аналитиков, несмотря на то, что из-за напряжённых отношений между двумя державами создаётся впечатление, что военный конфликт может произойти в любой момент, вероятность его начала остаётся крайне низкой.

В июне 2020 года президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. В соответствии с доктриной Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания. Отмечается, что его применение может быть лишь крайней и вынужденной мерой, писал NEWS.ru.