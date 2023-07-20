В Китае предсказали судьбу Украины без поддержки Запада Guancha: Украине придет конце без помощи Запада

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если Запад перестанет оказывать военную и финансовую помощь Украине, ей придет конец, написал китайский обозреватель Чэнь Фэн в статье, опубликованной порталом Guancha. Он также отметил, что надеждам Украины присоединиться к НАТО не суждено сбыться.

Помощь НАТО не увеличивается. С отправкой денег и боеприпасов уже возникают проблемы, а страны Запада начинают уставать от этого бесконечного конфликта и требований Зеленского. <...> Украина больше не может воевать из-за слишком больших потерь. Если помощь НАТО будет прекращена, все будет кончено, — отметил обозреватель.

Он также указал, что Украина стремится в Альянс, чтобы переложить на него бремя государственности, поскольку сама нести его не может. США и их партнеры неоднократно намекали на то, что Украина может стать членом блока только после окончания конфликта. Однако Киев хочет, чтобы для него сделали исключение, а также помогли восстановить контроль на Донбассом и Крымом, а это в корне противоречит интересам НАТО.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал три возможных исхода конфликта. Первый предполагает победу ВСУ, что позволит Украине сохранить свою государственность. Второй и третий варианты – победа России или установление линии разграничения на фронте, соответственно. По словам Подоляка, оба они приведут к гибели Украины.