В Китае предприниматель из Канады получил срок за шпионаж

Предприниматель из Канады Майкл Спавор был приговорён китайским судом к 11 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение вынес народный суд средней ступени города Даньдун китайской провинции Ляонин. Канадец был признан виновным в шпионаже и незаконном предоставлении государственных секретов другим странам.

Кроме тюремного заключения, он должен выплатить штраф в размере 50 тысяч юаней (около $7 тыс.). Китайские власти намерены депортировать канадца, но неизвестно, когда точно это произойдёт.

Ранее китайский суд оставил в силе приговор о смертной казни гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга. Мужчину осудили в 2018 году на 15 лет лишения свободы за контрабанду 220 кг метамфетамина. Он подал апелляцию, и в суд были предоставлены новые улики, которые отягощали его вину. В итоге Шелленберга приговорили к смертной казни. Он стал первым за девять лет иностранцем, которого могут казнить.