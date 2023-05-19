В Китае отреагировали на ответ Лаврова Макрону о «вассальной зависимости» Sohu: российско-китайские отношения не вызывают беспокойства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Россия самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику, это ее личное дело, с кем вести дела, и заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об открытости к сотрудничеству со всеми не должно вызывать беспокойства в КНР, пишет китайское издание Sohu. Как напоминает «ПолитРоссия», Лавров на днях назвал ошибочным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия «потерпела геополитическое поражение» и теперь находится в «вассальной зависимости» от Китая. Российский министр подчеркнул, что доля восточной политики РФ кратно возросла из-за того, что Запад сам отвернулся от Москвы, наступив на горло своим интересам.

Как пишет издание, слова Лаврова о том, что Россия «открыта к сотрудничеству со всеми», вызвали некоторое беспокойство в Китае, где задумались, как планы РФ относительно Запада могут повлиять на российско-китайские отношения. Аналитики в КНР указали, что разрыв России с Западом не будет длиться вечно, хотя и может затянуться надолго.

РФ и Европа остаются соседями, и важнейшие экономически центры России находятся в европейской части страны. Ввиду этого, вероятно, нереалистично говорить о том, что Россия внезапно повернула на Восток, — подчеркивается в материале.

Как напоминают авторы, ничто не мешает Москве активно развивать торговые связи с Китаем, а потому Пекин может не тревожиться о будущем российско-китайских отношений. Товарооборот между двумя странами в прошлом году достиг исторических $185 млрд, а в нынешнем ожидается рост этого показателя до $200 млрд и выше. При этом, если Москва возобновит сотрудничество с Западом, китайское руководство не станет вмешиваться, поскольку в отличие от некоторых других стран отвергает политику принуждения.

Ранее Сергей Лавров заявил, что между РФ и КНР сложились теснейшие доверительные отношения и никаких угроз со стороны Китая Россия не видит.