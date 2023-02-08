В Китае нашли способ избавить Европу от США с помощью России CD: Россия избавит ЕС от влияния США, если санкции на российские нефтепродукты исчезнут

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Евросоюз может избавиться от США если примет выгодное для себя решение и смягчит санкции в отношении России. Такое мнение высказали авторы материала в китайском издании China Daily. Там отметили, что действующие санкции спустя почти год не принесли желаемых Западом результатов и не приблизили завершение конфликта.

Учитывая, что санкции кардинально изменяют структуру мирового рынка черного золота и повышают инфляцию из-за перебоев в поставках, Евросоюзу стоит тщательнее оценивать последствия своих действий и осознавать все негативные эффекты, а не концентрироваться исключительно на сокращении доходов России от торговли нефтью, — пишет издание.

Авторы отмечают, что Евросоюз ввел ограничения в отношении нефтепродуктов российского производства из солидарности с США, однако подобные меры лишь способствовали эскалации кризиса и напряженности, ударив бумерангом по всему миру.

В издании подчеркивают, что в результате рукотворного кризиса США получили коммерческую и стратегическую выгоду, при этом ЕС не стал менее зависим от российского топлива и не получил больше свободы действий в отношении РФ.

По мнению авторов, единственным выходом из конфликта на Украине могут стать только мирные переговоры. Предполагается, что это установит механизм прочного мира в Европе и избавит ЕС от влияния США.

Ранее стало известно, что Евросоюз отменил санкции против бывшего губернатора Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Политик подавал иск в европейский суд с требованием исключить его из санкционного списка, в который он был занесен еще в 2017 году. По его словам, ограничения мешают ему вести бизнес на Кипре.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС — Украина заявила, что Евросоюз введет десятый пакет антироссийских санкций в годовщину начала военной операции на Украине, 24 февраля. По ее словам, общая сумма ограничений превысит €10 млрд. Она отметила, что новые санкции, в частности, затронут поставки в Россию технологий, которые могут использоваться в боевых действиях на Украине.