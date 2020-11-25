В Киеве задержали обнажённую активистку у офиса Зеленского

https://static.news.ru/photo/963f1f8c-2f1c-11eb-84e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: femen.org

Обнажённая активистка перед зданием офиса президента Украины в Киеве пыталась провести акцию протеста. Её задержали.

Инцидент произошёл у второго здания ОПУ (офиса президента Украины). Девушка разделась и залезла на шар, который является частью композиции входной группы здания.

Девушка кричала: «Долой насилие». Активистку задержали, — пишет РИА Новости.

Конкретная цель акции пока неизвестна. По мнению украинских СМИ, перформанс был проведён в рамках всемирной акции «16 дней против насилия», которая стартует 25 ноября. Она направлена на противодействие домашнему насилию. В прессе уже сравнили активистку с персонажем известной картины «Девочка на шаре» Пабло Пикассо.

Как писал NEWS.ru, ранее националисты потребовали отставки президента Украины Владимира Зеленского и пригрозили новым Майданом. Они собрались на митинг возле клиники в Киеве, где лечится от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) президент.

Митингующие выступили против политики Зеленского, потребовали освободить своих соратников, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, а также не преследовать других участников противостояния в Донбассе.