В Киеве сообщили о восстановлении электроснабжения в Харькове и области В офисе Зеленского сообщили о восстановлении электроснабжения Харькова и области на 100%

Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeOfUkraine/Global Look Press

Электроснабжение в Харькове и Харьковской области полностью восстановлено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко. Ранее он сообщал, что регион вновь остался без электричества.

Харьковская область. Электроснабжение города и области восстановлено на 100%, — написал Тимошенко.

Ранее Тимошенко в своих соцсетях написал, что Харьковская область снова осталась без света. По его словам, это произошло из-за выхода из строя резервной линии питания.

В офисе президента инцидент связали с ракетными ударами по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. 12 сентября в Харькове снова исчезли свет и вода, а в некоторых районах наблюдались проблемы с интернетом. Министерство обороны РФ информацию об обстрелах не подтверждало.