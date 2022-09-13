Электроснабжение в Харькове и Харьковской области полностью восстановлено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко. Ранее он сообщал, что регион вновь остался без электричества.
Харьковская область. Электроснабжение города и области восстановлено на 100%, — написал Тимошенко.
Ранее Тимошенко в своих соцсетях написал, что Харьковская область снова осталась без света. По его словам, это произошло из-за выхода из строя резервной линии питания.
В офисе президента инцидент связали с ракетными ударами по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. 12 сентября в Харькове снова исчезли свет и вода, а в некоторых районах наблюдались проблемы с интернетом. Министерство обороны РФ информацию об обстрелах не подтверждало.