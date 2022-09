Алексей Иванчин

В Киеве сообщили о восстановлении электроснабжения в Харькове и области В офисе Зеленского сообщили о восстановлении электроснабжения Харькова и области на 100%

13 сентября 2022 в 23:39

Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeOfUkraine/Global Look Press