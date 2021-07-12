В Киеве пересчитают ущерб от вхождения Крыма в состав России

Убытки от вхождения Крыма в состав России полуострова нужно будет пересчитать после «полной деоккупации». Об этом заявил порталу «Лига.net» вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Алексей Резников.

По его словам, сейчас трудно подсчитать полную сумму убытков, поскольку для проведения полноценного аудита представители украинских властей должны находиться в Крыму. Так, если оценивать ущерб от потери активов на территории полуострова, то для Украины он составит порядка $135 млрд (более 9,8 трлн рублей).

Это имущество компаний, частных лиц, активы банков, утраченное право собственности. Но это очень примерная цифра, — объяснил Резников.

Он добавил, что действительные убытки могут оказаться в два раза больше, и предложил рассказывать об этих цифрах российским гражданам, чтобы «они понимали, что за всё придётся платить». Более того, чем дольше длится оккупация полуострова, тем выше будут проценты и расплачиваться придётся следующим поколениям.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Степан Хмара призвал власти страны дождаться «подходящего момента» и захватить Крым силой.