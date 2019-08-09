https://static.news.ru/photo/e51096a6-922c-11e9-9b9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин, заявивший о «войне с Москвой» из-за Крыма, пояснил свои слова.

Он подчеркнул, что Украина и Россия не находятся в состоянии войны из-за полуострова, как это показалось из его слов, но вопрос полуострова остается проблемным и разделяющим обе страны.

В моем понимании, по вопросу Крыма Украина и Россия являются сторонами острого межгосударственного территориального спора, — пояснил Волошин в эфире телеканала «112 Украина» .

Он также добавил, что в соответствии с законами Украины Крым является неотъемлемой частью государства, поэтому управление данной территорией должно исходить из Киева.

Де-факто полуостров контролирует Россия, — констатировал политик.

Он призвал провести расследование «сдачи» Крыма предыдущей властью без какого-либо сопротивления.

При этом, по мнению нардепа, полуостров вновь станет украинским только в том случае, если этого захотят местные жители, которые уже чувствуют себя россиянами.

Ранее News.ru писал о том, что вопрос о возможности возвращения Крымского полуострова под контроль Киева закрыт навсегда. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин. Он подчеркнул, что российская власть, да и сами крымчане не позволят Украине забрать полуостров. Волошин также предположил, что любой референдум с участием российских граждан покажет, что они считают Крым своей территорией.