Он призвал провести расследование «сдачи» Крыма предыдущей властью без какого-либо сопротивления.
При этом, по мнению нардепа, полуостров вновь станет украинским только в том случае, если этого захотят местные жители, которые уже чувствуют себя россиянами.
Ранее News.ru писал о том, что вопрос о возможности возвращения Крымского полуострова под контроль Киева закрыт навсегда. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин. Он подчеркнул, что российская власть, да и сами крымчане не позволят Украине забрать полуостров. Волошин также предположил, что любой референдум с участием российских граждан покажет, что они считают Крым своей территорией.