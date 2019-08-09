https://static.news.ru/photo/bb586222-46f4-11e9-aa3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вопрос о возможности возвращения Крымского полуострова под контроль Киева закрыт навсегда. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.

Когда этот вопрос поднимаешь в общении с любыми, американцами даже, они все там: «Ребята, вы же понимаете, что всё. Ну что мы теперь ядерную войну развяжем?! — приводит портал «ПолитНавигатор» слова политика.

Он подчеркнул, что российская власть, да и сами крымчане не позволят Украине забрать полуостров. Волошин также предположил, что любой референдум с участием российских граждан покажет, что они считают Крым своей территорией.

По мнению депутата, украинским властям остаётся только перенаправить вооружённые силы страны из Донбасса в Крым, однако «освобождение» полуострова таким способом ничего не даст.

Мы решаем конфликт в Донбассе, и что, вооружённые силы Украины пойдут освобождать Крым? Что же мы тогда Донбасс не освободили? — задался вопросом Волошин, добавив, что вопрос о возвращении полуострова надо отложить на десятилетия и сосредоточиться на решении конфликта в Донбассе.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек попросил президента Украины Владимира Зеленского избавить жителей Крыма от неискренней «заботы». Так он прокомментировал заявление украинского лидера о том, что в скором времени полуостров вернётся под контроль Киева и «разобщённые крымско-татарские семьи соберутся за одним столом».