https://static.news.ru/photo/cfc5e4ee-9d0e-11e9-aa04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек попросил президента Украины Владимира Зеленского избавить жителей Крыма от неискренней «заботы».

Так он прокомментировал заявление украинского лидера о том, что в скором времени полуостров вернётся под контроль Киева и «разобщённые крымско-татарские семьи соберутся за одним столом».

Крымчанам не нужна забота президента чужой страны, — сказал Бальбек РИА Новости.

Он назвал заявления подобного рода преследованием личных интересов жалкой кучки изгоев, а также отметил, что крымским татарам на российском полуострове комфортно.

В Крыму царит межнациональное единство и согласие, — констатировал депутат, добавив, что после 2014 года полуостров покинула лишь небольшая группа экстремистов и радикалов.

Ранее News.ru писал о том, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что воссоединение Крыма с Россией стало результатом усиления конкуренции между великими державами, прокомментировал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Он подчеркнул, что крымский референдум стал результатом желания людей вернуться на родину, а не участия в чьих-то «конкурентных играх».