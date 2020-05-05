В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

Израильские учёные выявили антитела, которые атакуют коронавирус в организме заражённого. Их предполагается использовать для создания вакцины, заявил министр обороны Нафтали Беннет.
О прорыве в работе специалистов он сообщил по итогам визита в секретную лабораторию Института биологических исследований, где ему продемонстрировали, как именно работают антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме человека.
По словам Беннета, сейчас идёт регистрация патентов. В дальнейшем предполагается наладить коммерческое производство. Однако когда это станет возможным, пока доподлинно не известно,
В общей сложности в мире порядка 100 исследовательских групп работают над созданием вакцины и лекарств от коронавируса. Ранее, как писал NEWS.ru, специалисты из Италии успешно испытали вакцину от коронавируса на мышах.
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