В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/09d3f55c-8eb0-11ea-8fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shang Hao/XinHua/Global Look Press

Израильские учёные выявили антитела, которые атакуют коронавирус в организме заражённого. Их предполагается использовать для создания вакцины, заявил министр обороны Нафтали Беннет.

О прорыве в работе специалистов он сообщил по итогам визита в секретную лабораторию Института биологических исследований, где ему продемонстрировали, как именно работают антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме человека.

По словам Беннета, сейчас идёт регистрация патентов. В дальнейшем предполагается наладить коммерческое производство. Однако когда это станет возможным, пока доподлинно не известно, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на израильские СМИ.

В общей сложности в мире порядка 100 исследовательских групп работают над созданием вакцины и лекарств от коронавируса. Ранее, как писал NEWS.ru, специалисты из Италии успешно испытали вакцину от коронавируса на мышах.