В Израиле заявили, что вакцина от коронавируса превращает мужчин в геев

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В Израиле ультраортодоксальный раввин Даниэль Асор посоветовал своим последователям избегать вакцинации от коронавируса, потому что прививка может сделать их гомосексуалистами.

Раввин, собравший большое количество последователей в Интернете, считает, что вакцинация является частью плана «глобального злонамеренного правительства, пытающегося установить новый мировой порядок».

В своей недавней проповеди Асор сообщил, что мужчины после прививки могут превратиться в геев, так как вакцины делаются с использованием эмбрионального субстрата. Именно это может привести к смене сексуальной ориентации, передаёт The Independent.

Израильская группа Havruta по защите прав ЛГБТ уже отреагировала на заявление раввина. Её представитель отметил, что в группе «в настоящее время готовятся приветствовать новых членов».

Ранее стало известно, что у 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после введения первой дозы вакцины от коронавирусной инфекции компании Pfizer. Врачи считают, что число таких случаев выше. У пациентов появились симптомы пареза. Так, один из вакцинированных рассказал, что через несколько минут после введения препарата почувствовал странные ощущения во рту и на подбородке. В Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что человек, у которого после введения первой дозы появились симптомы пареза, может получить вторую инъекцию. Но ему нужно отсрочить введение второй дозы вакцины до выздоровления. Однако врачи сомневаются в целесообразности повторного введения препарата тем, у кого случился паралич лицевого нерва.

В Израиле массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе привили людей старше 60 лет и граждан из групп риска, писал NEWS.ru.