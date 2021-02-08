В Израиле от COVID-19 привились более половины жителей

https://static.news.ru/photo/b00de3be-69e4-11eb-b67a-96000091f725_660.jpg Фото: Tomer Neuberg/JINI via Xinhua/Global Look Press

Израиль стал первой в мире страной, где прививку от COVID-19 сделали более половины жителей. По официальным данным, в стране, где живут 8,9 млн человек, вакцинировались от коронавируса 5,54 млн израильтян, или 62,42% населения.

Второе место по доле вакцинировавшихся занимают ОАЭ (44,79%), на третьей строчке Сейшельские Острова (40,49%).

По количеству сделанных прививок по-прежнему лидируют США (42 млн привитых). На втором месте идёт Китай (31,2 млн). Замыкает тройку Великобритания (12,6 млн), передаёт ТАСС.

Всего в мире от коронавируса привились порядка 131,9 млн, или 1,7% населения Земли.

Как писал NEWS.ru, всех желающих россиян могут вакцинировать от коронавируса до начала лета. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что ни одна страна в мире больше не может предоставить такой возможности.

5 февраля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что количество вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заболевших. При этом он отметил, что больше трёх четвертей вакцинаций приходится на 10 стран, где аккумулировано около 60% ВВП. В 130 странах, где проживает 2,5 млрд человек, люди не получили ни одной прививки.