В Израиле неизвестный открыл стрельбу по автобусу и автомобилю

Фото: Muammar Awad/XinHua/Global Look Press

Израильская пограничная полиция

Мужчина обстрелял автобус и автомобиль недалеко от города Наблус на Западном берегу реки Иордан в Израиле. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter.

Сегодня утром недалеко от города Наблус было совершено нападение со стрельбой на транспортное средство и автобус, — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля получил легкие ранения, его доставили в больницу. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

На место инцидента прибыли военнослужащие. Они начали поиски подозреваемых.

В апреле в расположенном на юге Израиля бедуинском городе Рахат произошел теракт: мужчина вошел в кафе и открыл беспорядочную стрельбу. Полиция арестовала четырех молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. В результате атаки было ранено пять человек: двое из них находились в тяжелом состоянии, трое получили повреждения средней тяжести.

14 августа автобус с пассажирами обстреляли у Стены Плача в Иерусалиме, пострадали семь человек, среди которых была беременная женщина. Двое раненых находились в тяжелом состоянии, остальные получили ранения легкой и средней тяжести. Уточнялось, что по людям открыли огонь в момент, когда они садились в автобус.