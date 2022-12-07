В Италии заявили об отказе от поставок оружия Украине до конца года Министр обороны Италии: страна не будет отправлять оружие Украине до конца года

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что страна до конца года не будет отправлять оружие Украине. Глава ведомства добавил, что в будущем правительство Италии может принять решение о новых поставках вооружений, а также их количестве. Он отметил, что Киев запрашивал у Рима генераторы из-за нехватки электроэнергии, передает агентство ANSA.

До конца года не будет новых пакетов военной помощи. Будет видно, какое решение примет правительство по поводу помощи Украине в будущем и что будет под ней подразумеваться. В последнее время Киев просит генераторы из-за нехватки электроэнергии, — сказал Крозетто.

Он при этом подчеркнул, что Италия продолжит оказывать поддержку Украине «в рамках НАТО».

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН ранее заявил, что Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря на тему поставок западного оружия Украине из-за распространившейся контрабанды. Дипломат отметил, что предназначенное Украине западное оружие всё чаще оказывается в руках бандитов и террористов. Представитель России подчеркнул, что западным вооружением уже завладели преступники в Европе, в Африке и на Ближнем Востоке.