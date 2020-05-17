В Италии каждый день снижается смертность от COVID-19

Ежедневное число жертв коронавируса продолжает падать в Италии. 17 мая скончались 145 пациентов. Это новый минимум с начала введения карантина. Днём ранее умерли 153 человека.
Такие данные
17 мая в стране было обнаружено 675 заболевших коронавирусом. Большинство новых случаев инфицирования приходится на Ломбардию (326), которая в феврале стала очагом распространения инфекции по стране.
Также статистика свидетельствует о сокращении числа госпитализированных. По данным на 17 мая, в реанимации находятся 762 человека, что на 13 меньше, чем днём ранее. Всего в итальянских больницах проходят лечение 10 311 заболевших. Большинство же (57 278) лечатся от COVID-19 дома, находясь в изоляции.
Общее число жителей Италии, заразившихся вирусом после вспышки, составило 225 435, от болезни умерло 31 908 пациентов.
Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии за минувшие сутки зарегистрировали 969 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заражений достигло отметки в 29 650.
Добавьте наши новости в избранные источники