В Италии каждый день снижается смертность от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f55e5712-9863-11ea-a535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Global Look Press

Ежедневное число жертв коронавируса продолжает падать в Италии. 17 мая скончались 145 пациентов. Это новый минимум с начала введения карантина. Днём ранее умерли 153 человека.

Такие данные приводит La Repubblica. Соотношение между выявленными случаями инфицирования и количеством взятых за сутки тестов также достигло нового минимума: один COVID-положительный на каждые 89 мазков. В начале эпидемии заражённым оказывался каждый третий.

17 мая в стране было обнаружено 675 заболевших коронавирусом. Большинство новых случаев инфицирования приходится на Ломбардию (326), которая в феврале стала очагом распространения инфекции по стране.

Также статистика свидетельствует о сокращении числа госпитализированных. По данным на 17 мая, в реанимации находятся 762 человека, что на 13 меньше, чем днём ранее. Всего в итальянских больницах проходят лечение 10 311 заболевших. Большинство же (57 278) лечатся от COVID-19 дома, находясь в изоляции.

Общее число жителей Италии, заразившихся вирусом после вспышки, составило 225 435, от болезни умерло 31 908 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии за минувшие сутки зарегистрировали 969 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заражений достигло отметки в 29 650.