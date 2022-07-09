В Индии заговорили о планах по развитию фармацевтического бизнеса в России Глава бизнес-альянса Котвани: Индия намерена развивать фармацевтическое производство в РФ

Индия хочет развивать фармацевтическое производство в России, чтобы расширить торговые отношения, заявил в интервью РИА Новости руководитель индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани. По его словам, в дальнейшем лекарства, произведенные Нью-Дели в РФ, могут начать поставлять в Африку и Азию.

Надеюсь, мы сумеем успешно развивать двусторонние бизнес-отношения и строить больше предприятий, чтобы не только торговать с Россией и странами СНГ, но и экспортировать лекарства из России в страны Африки. Это — наше общее будущее, — сказал Котвани.

Он добавил, что в 20-х числах должна состояться российско-индийская конференция фармацевтического бизнеса. Котвани выразил надежду, что, благодаря ей, «процесс ускорится», а предприниматели получат поддержку кабмина РФ и российского рынка.

Бизнесмен также считает, что санкции Запада вынуждают российских бизнесменов посмотреть дальше европейских рынков. По его словам, предпринимателям нужно обратить внимание на индийских партнеров и клиентов, что позволит получить выход в южноазиатский регион.

И почему нужно думать только про миллиард людей, живущих в Европе и Америке? Ведь можно обратить внимание на остальные 6 миллиардов из других стран, — пояснил Котвани.

Инициатива о наращивании двустороннего товарооборота обсуждалась лидерами России и Индии Владимиром Путиным и Нарендрой Моди в начале июля. Речь шла и об увеличении поставок фармацевтической продукции Нью-Дели в Москве.

Ранее стало известно, что российская фарминдустрия столкнулась с нехваткой запчастей. По этой причине участники рынка начали копировать необходимые детали и искать альтернативных поставщиков оборудования в Китае и Индии.