В Индии сообщили о случайном пуске ракеты в сторону Пакистана

Минобороны Индии подтвердило случайный пуск ракеты в сторону Пакистана. В ведомстве заявили о проведении расследования этого случая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

Девятого марта 2022 года в ходе планового технического обслуживания техническая неисправность привела к случайному запуску ракеты. Правительство Индии заняло серьёзную позицию и распорядилось о создании следственного суда высокого уровня. Стало известно, что ракета упала в районе Пакистана, — говорится в заявлении.

Представители ведомства также подчеркнули, что инцидент вызывает «глубокое сожаление», однако они испытывают «облегчение, что в результате аварии никто не погиб».

Ранее МИД Пакистана сообщил, что вызвал временного поверенного в делах Индии в Исламабаде, тем самым выражая ему протест в связи с неспровоцированным нарушением его воздушного пространства «сверхзвуковым летающим объектом» индийского происхождения.