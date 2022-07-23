В Херсоне обвинили американцев в обстреле моста через Днепр Стремоусов: обстрелы Херсонской области из HIMARS осуществили американцы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Автомобильно-пешеходный мост через Днепр

За обстрелами Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS стоят специалисты из США. Об этом РИА Новости заявил заместитель руководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Ранее ВСУ обстреляли дамбу ГЭС в Новой Каховке и Антоновский мост через Днепр близ Херсона. В результате часть пролётов моста была повреждена, движение транспорта по нему перекрыто.

За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие на Украину, — заявил Стремоусов.

Он также добавил, что мост будет восстановлен, над этим уже работают военные и гражданские специалисты. Кроме того, в случае необходимости через Днепр развернут понтонную переправу в течение нескольких часов, отметил Стремоусов.

В настоящее время в результате спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области Украины. Там организованы пророссийские военно-гражданские администрации, налажено вещание российских телеканалов и радиостанций, получил хождение российский рубль. Регионы заявили о намерении присоединиться к РФ в качестве субъектов.

Ранее Кирилл Стремоусов сообщил, что референдум по вхождению в состав России состоится в любом случае. При этом его дату он называть не стал, но отметил, что он станет «очень важным» для всех освобожденных территорий. Стремоусов только отметил, что референдум может пройти ближайшей осенью или зимой.