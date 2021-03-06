В Гвинею доставили партию «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/20c02f36-7f5c-11eb-9a0b-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Гвинею. Об этом сообщило посольство РФ в африканской республике.

В церемонии передачи российской вакцины принял участие посол РФ в Гвинее Вадим Разумовский, — говорится в сообщении.

Кроме того, в аэропорт по этому поводу прибыли государственный министр транспорта Абубакар Силла и генеральный директор Национального агентства санитарной безопасности Сакоба Кейта.

Самолёт с партией «Спутника V» приземлился поздно вечером в субботу, — рассказал представитель посольства РФ в Конакри.

Применение вакцины «Спутник V» уже было одобрено в России, Белоруссии, Венгрии, ОАЭ, Иране, Тунисе, Армении и многих других государствах. На данный момент препарат разрешён к использованию в 46 странах, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Северную Македонию прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения страны Венко Филипче, который встречал самолёт с вакциной вместе с послом РФ Сергеем Баздникиным.