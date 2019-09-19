https://static.news.ru/photo/98065442-bd4f-11e9-9560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Национальная администрация туризма Грузии сообщила об увеличении турпотока из России в июне–августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ведомства, в указанный период 519,2 тысячи россиян отдохнули в Грузии, что на 1,1% больше, чем в прошлом году.

При этом в начале лета рост турпотока из РФ составил на 30%, а после отмены прямых рейсов из России в июле спад за два месяца составил 7,6%.

Кроме того, с начала года Грузию посетили 1 млн 58,6 тысячи россиян. На втором месте туристы из Азербайджана, а замыкают тройку лидеров гости страны из Армении.

Антироссийские протесты в столице Грузии начались 20 июня. Спровоцировало беспорядки открытие сессии Межпарламентской ассамблеи православия, на котором глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. В Тбилиси оппозиционеры скандировали антироссийские и патриотические лозунги и требовали отъезда российской делегации. МИД России выразил возмущение происходящими событиями. Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля на неопределённый срок.

Ранее News.ru писал о том, что 41% жителей Грузии считают, что распад СССР был плохим явлением. Текущий показатель на 2 п. п. превышает данные апрельского опроса. Так, на вопрос «На ваш взгляд, развал Советского Союза был плохим или хорошим явлением для Грузии?» 49% ответили «хорошим», 10% сказали, что не знают, 41% — «плохим».