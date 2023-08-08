В Госдуме назвали взрыв в турецком порту «подарком судьбы» для России Депутат Журавлев: Москве выгодны такие «подарки судьбы», как взрыв в турецком порту

Фото: shutterstock.com

Взрыв в турецком порту Дериндже заставит задуматься Анкару, которая сидит на двух стульях, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он выразил сочувствие пострадавшим при взрыве. При этом депутат отметил, что России такие подарки судьбы нравятся. Политик обратил внимание, что турецкие власти поставляют вооружение Киеву и при этом «улыбаются Москве», пытаясь усидеть на двух стульях.

Ни зерно, ни зерновая пыль так не взрываются, как турецкие власти пытались убедить себя и всех вокруг. Турция, которая поставляет украинцам оружие и при этом улыбается России, может, задумается о том, что нельзя всю жизнь пытаться усидеть на двух стульях — рано или поздно все равно провалишься между ними, — отметил Журавлев.

Ранее власти Турции не исключили, что причиной взрыва на элеваторах порта Дериндже в провинции Коджаэли на западе Турции могла быть диверсия. Глава Турецкого зернового совета (ТЗС) Ахмет Гюльдал отметил, что окончательного заключения о причине взрыва в порту пока нет, специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и другие данные об инциденте.

Мощный взрыв в районе турецкого порта Дериндже прогремел в понедельник, 7 августа. По данным властей города, в результате взрыва пострадали не менее 13 человек, в домах местных жителей выбило стекла. Точные причины взрыва неизвестны, однако предполагается, что это произошло из-за детонации зерновой взвеси при разгрузке судов. В свою очередь мэр города Зеки Айгюн считает, что это произошло из-за халатного отношения работников порта в вопросах обеспечения безопасности.

Военный эксперт Юрий Котенок заявил, что причиной взрыва может быть диверсия. По его мнению, не стоит забывать о том, что через турецкий коридор происходит поставка оружия на Украину.