Военкор Котенок привел свою версию взрыва зерна в турецком порту Военкор Котенок: причиной взрыва в турецком порту может быть диверсия

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Причиной взрыва в турецком порту Дериндже может быть диверсия, сообщил в Telegram военкор Юрий Котенок. По его мнению, не стоит забывать о том, что через турецкий коридор происходит поставка оружия на Украину.

В период действия зерновой сделки из разных источников поступала информация о поставке оружия на Украину через турецкий коридор. Что касается местного зернового совета, то там заявили, что в качестве возможной причины взрыва рассматривается диверсия, однако данная версия «выглядит слабой», а вот версия со «взрывом зерновой пыли в результате химической реакции» — очень даже «сильной», — написал он.

Мощный взрыв в районе турецкого порта Дериндже прогремел в понедельник, 7 августа. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, в том числе врачи. Точные причины взрыва неизвестны, однако предполагается, что это произошло из-за детонации зерновой взвеси при разгрузке судов. В свою очередь мэр города Зеки Айгюн считает, что это произошло из-за халатного отношения работников порта к вопросам обеспечения безопасности.

По данным властей города, в результате взрыва пострадали не менее 13 человек, в домах местных жителей выбило стекла. В Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции утверждают, что пришвартованные в порту корабли не были повреждены в результате взрыва. В ведомстве считают, что причиной происшествия стало «взаимодействие химических веществ» в силосной цистерне.