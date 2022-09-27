В Госдепе назвали главную задачу США в конфликте между Баку и Ереваном Представитель Госдепа Прайс: США будут добиваться сближения Баку и Еревана для решения противоречий

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Задача США в армяно-азербайджанском конфликте заключается в сближении позиций Баку и Еревана и облегчении диалога в решении противоречий, заявил представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге. При этом он призвал стороны решить все спорные вопросы путем переговоров для установления прочного мира в регионе.

Применение силы неприемлемо. Мы рады, что наше постоянное взаимодействие, в том числе на высоком уровне, с обеими странами помогло остановить боевые действия (речь идет об эскалации на армяно-азербайджанской границе в середине сентября. — NEWS.ru), и мы будем продолжать взаимодействовать и поощрять работу, необходимую для достижения прочного мира, потому что военное решение этого конфликта невозможно, — заявил Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, где стороны «обсудили наилучший путь продвижения вперед». При этом он подчеркнул, что о времени второй министерской встречи Баку и Ереван договорятся самостоятельно.

Это (даты второй встречи. — NEWS.ru) будут решать две страны. Однако считаем, что дальнейшее прямое взаимодействие между Арменией и Азербайджаном отвечает не только их интересам, но и интересам региона и за его пределами. Мы предложили помощь, опять же, на двустороннем, трехстороннем, многостороннем уровне. При этом и ЕС, конечно, также играет важную роль, — отметил Прайс.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Никол Пашинян, выступавший на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал направить на границу Армении и Азербайджана международную наблюдательную миссию. По его словам, это повысит стабильность в регионе.