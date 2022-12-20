В Германии указали на поражение Украины полугодовой давности Frankfurter Rundschau: Украина материально проиграла в конфликте с Россией еще в мае

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Украинская армия проиграла полгода назад, когда военные исчерпали собственные боеприпасы, написала немецкая газета Frankfurter Rundschau. Отмечается, что страна целиком полагается на поставка западного вооружения. Автор материала указал на то, что в стране артиллерийские снаряды закончились в мае, а затем начались поставки из Европы и США.

Украина материально проиграла в мае, когда у нее закончились собственные артиллерийские снаряды. С тех пор их армия почти полностью зависела от западных поставок боеприпасов, — сказано в публикации.

Европейцы неоднократно критиковали руководства своих стран за продолжающиеся поставки оружия Киеву.

В Донецке ранее были зафиксированы нетипичные для РСЗО «Град» разрушения после обстрелов города военными ВСУ. Отмечается, что украинские военные обстреляли район Калининской больницы. Всего было выпущено 15 реактивных снарядов. Еще шесть ракет РСЗО были выпущены по Ленинскому району Донецка. Снаряды также попали в корпус Калининской больницы и детский сад.

Накануне в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что украинские военные выпустили 10 ракет по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. По данным ведомства, обстрелы производились из населенного пункта Тоненькое из реактивных систем залпового огня «Град».