В Донецке после обстрела ВСУ заявили о нетипичных для «Градов» разрушениях

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

В Донецке зафиксированы нетипичные для РСЗО «Град» разрушения после обстрелов города военными ВСУ, передает РИА Новости. Отмечается, что украинские военные обстреляли район Калининской больницы. Всего было выпущено 15 реактивных снарядов. Еще шесть ракет РСЗО были выпущены по Ленинскому району Донецка.

Помимо повреждений самой Калининской больницы недалеко от нее в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки. Характер разрушений — нетипичный для обстрелов обычными снарядами из РСЗО «Град», — сказано в публикации.

Снаряды также попали в корпус Калининской больницы и детский сад.

Офицерский состав артиллерийских подразделений ВСУ не испытывает каких-либо сомнений во время ударов по жилым кварталам Донецка и других городов Донецкой и Луганской народных республик, ранее сообщил в интервью военному корреспонденту Александру Сладкову пленный украинский военнослужащий. По словам пленного, его орудие выпускало от четырех до 12 снарядов в день.

Накануне в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что украинские военные выпустили 10 ракет по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. По данным ведомства, обстрелы производились из населенного пункта Тоненькое из реактивных систем залпового огня «Град».