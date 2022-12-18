Пленный боец ВСУ признался, что офицеры обстреливают Донецк без сомнений Военкор Сладков: стрелявший по Донецку артиллерист ВСУ заявил об отсутствии сомнений у офицеров

Фото: МО Украины

Офицерский состав артиллерийских подразделений ВСУ не испытывает каких-либо сомнений во время ударов по жилым кварталам Донецка и других городов Донецкой и Луганской народных республик, сообщил в интервью военному корреспонденту Александру Сладкову пленный украинский военнослужащий. Видеокадры интервью размещены в Telegram-канале военкора «Сладков +».

По словам пленного, его орудие выпускало от четырех до 12 снарядов в день.

Приезжаем на позиции, и старший офицер получает координаты. Выставляем пушку и по команде совершаем огонь, — рассказал пленный боец ВСУ.

15 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Донецк подвергся самому мощному обстрелу ВСУ с 2014 года. По его словам, по городу было выпущено 40 ракет из установок «Град». По данным военкора Семена Пегова, удар по Донецку ВСУ нанесли с помощью натовского РСЗО чешского производства RM-70 модернизированного типа «Вампир». Эти комплексы превосходят «Град» по пробивной способности и разрушительной силе, отметил он.

Накануне в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что украинские военные выпустили 10 ракет по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. По данным ведомства, обстрелы производились из населенного пункта Тоненькое из реактивных систем залпового огня «Град».