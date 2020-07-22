Мир

В Германии школьницам запретили носить никаб и бурку

18:36, 22 июля 2020 399
Фото: Claus Bonnerup/imago stock&people/Global Look Press

В федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ школьницам больше нельзя носить закрывающие лицо мусульманские женские головные уборы.

Как сообщает Deutsche Welle, ранее запрет на ношение никаба и бурки распространялся только на учителей, теперь он касается и учениц.

Отмечается, что член партии «Союз-90/зеленые» Винфрид Кречман назвал закрытое лицо признаком несвободного общества. Он также добавил, что в Баден-Вюртемберге девушек, закрывающих лицо, всегда было мало. Кроме того, по его словам, запрет коснется только начальных и средних школ. В университетах учатся «взрослые люди», и запретить им что-либо сложно.

Носить головной убор, в котором присутствует только узкая прорезь для глаз, и другую подобную одежду женщинам также нельзя во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и других странах.

Как писал NEWS.ru, тунисское правительство сообщило о введении запрета на ношение никаба в официальных учреждениях.

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