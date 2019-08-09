https://static.news.ru/photo/522ac0bc-bb3c-11e9-86d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Army/Global Look Press

Лидер немецких левых в бундестаге Дитмар Барч отреагировал на угрозу посла США в Берлине Ричарда Гренелла вывести американских солдат с территории Германии.

Барч заявил, что в таком случае американцам придётся вывезти и свои ядерные ракеты.

И разумеется, они должны увезти их домой, а не в Польшу, иначе это приведёт к резкому ухудшению в отношениях с Россией, что противоречит интересам Германии и Европы, — сказал политик.

Он считает, что Берлин в этот раз должен серьёзнее отреагировать на заявление Гренелла и обсудить его реализацию с Вашингтоном, информирует Hannoversche Allgemeine .

Ранее американский посол пригрозил переместить американские базы в Польшу из-за нежелания канцлера ФРГ Ангелы Меркель повышать военные расходы в рамках НАТО до 2% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп.

Как писал News.ru, Трамп рассматривает кандидатуру Гренелла на пост посла США в России.