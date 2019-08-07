https://static.news.ru/photo/f13c3d46-b936-11e9-9c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатов на пост посла США в России.

По данным газеты The Wall Street Journal , спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в ФРГ Ричард Гренелл являются наиболее подходящими кандидатами. У первого претендента есть опыт ведения дел с Россией, так как он являлся вице-президентом компании Ford Motor, которая занималась производством машин на территории РФ.

Как писал News.ru, заявление об отставке Трампу подал американский посол в России Джон Хантсман. Дипломат покинет свой пост 3 октября. О том, что он собирался в отставку до конца года, стало известно ещё в начале июня. Этот шаг связан с его стремлением принять участие в выборах губернатора штата Юта.