В Германии напомнили про скандалы с участием Зеленского Die Welt напомнила про скандалы с участием Зеленского

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Журналисты немецкой газеты Die Welt в новом материале издания напомнили читателям о резонансных скандалах с участием президента Украины Владимира Зеленского. В статье упоминаются случаи, которые произошли до начала военной операции, например, «закон об олигархах», который раскритиковал в своё время бывший президент Пётр Порошенко. Экс-глава государства отметил, что благодаря этому закону Зеленский получил контроль над СМИ.

В публикации также напомнили про резонансное нападение на советника Зеленского Сергея Шефира, которое не было раскрыто. Также упоминается отменённая премьера фильма «Офшор-95», основанная на «досье Пандоры», которая должна была быть показана в театре «Маленькая Опера» в Киеве.

Премьера отменяется в последний момент. За несколько часов до этого журналистам позвонил директор театра и сказал: «Фильм о президенте показывать не будем», — сказано в материале издания.

Отмечается, что при написании статьи за основу был взят отрывок книги Стивена Дерикса и Марины Шелкуновой «Зеленский. Текущая биография».

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что главный просчет украинского лидера Владимира Зеленского состоит в том, что он не сумел договориться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и не отказался от идеи членства в НАТО. Он добавил, что Киеву следовало бы отказаться и от территориальных притязаний на Крым.