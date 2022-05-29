В Германии начался «хаос» из-за поставок вооружений Украине RND: в Германии начался «хаос» из-за поставок вооружений Украине

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Немецкое издание RedaktionsNetzwerk Deutschland сообщило, что Министерство обороны ФРГ и НАТО не могут урегулировать вопрос о поставках боевой техники на Украину. В публикации сказано, что подобный «хаос» вызывает недовольство депутатов бундестага, которые критикуют ведомство за неспособность принять решение. Отмечается, что некоторые заявления Альянса и немецкого оборонного ведомства противоречат друг другу.

Берлин и НАТО придерживаются общей позиции об отказе передать Киеву некоторые виды вооружений. При этом Альянс ранее предоставил возможность странам-участницам самостоятельно принимать решение о военной помощи Украине, — рассказала статс-секретарь Минобороны Германии Зимтье Меллер.

Опасения военных вызывает то, что поставленное Киеву оружие может спровоцировать прямую конфронтацию с Россией.

Немецкие власти более чем за два месяца свели к минимуму поставки вооружений Украине, написала ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в её распоряжении документы. Отмечается, что в период с 30 марта по 26 мая Киеву поступили только две партии немецкого оружия. По информации издания, речь идёт о небольшом количестве техники. Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается поставлять Украине танки и бронетранспортёры, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО.