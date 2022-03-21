Генконсульство РФ ответило на вопрос о россиянах на разбившемся Boeing 737

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Генконсульство РФ в Гуанчжоу сообщило, что информации о присутствии россиян на борту разбившегося на юго-востоке Китай Boeing 737 на данный момент не поступало, передают РИА Новости. Сообщалось, что на борту потерпевшего крушения самолёта находились 132 человека.

Информации о россиянах на борту разбившегося на юге Китая Boeing 737 на данный момент нет, — отметили в Генконсульстве России.

Крушение пассажирского самолёта Boeing 737 компании China Eastern Airlines произошло в южной части страны, в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Самолёт разбился в горной местности, после чего там начался пожар. К месту происшествия направлены поисково-спасательные бригады.

Управление авиации КНР подтвердило, что на борту находились 132 человека — 123 пассажира и 9 членов экипажа.