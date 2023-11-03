В Газу доставят 28 тонн гуманитарного груза по указанию Путина

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два самолета Ил-76 МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы передадут жителям анклава по указанию президента России Владимира Путина.

Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа <...>. Российская гуманитарная помощь будет передана представителям египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа, — отметили представители МЧС.

В середине месяца спецборт МЧС России уже доставил 27 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей в секторе Газа. Борт приземлился в Египте, дальше в анклав продукцию обязались передать члены Красного Полумесяца. Гражданскому населению передали из РФ муку, сахар, рис и макаронные изделия. В МЧС подчеркнули, что помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению правительства.

После этого пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что службы безопасности Израиля контролируют все поставки гуманитарной помощи в Газу. В пресс-службе подчеркнули, любые поступления будут немедленно заблокированы, если появится информация, что грузы попадают к палестинскому движению ХАМАС. «Гуманитарная помощь предоставляет Израилю важное поле деятельности для реализации целей войны», уточнили представители власти.