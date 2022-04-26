В «Газпроме» не подтвердили прекращение поставок газа в Польшу

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов не подтвердил информацию о приостановке транспортировки газа в Польшу, сообщает ТАСС. Он отметил, что Варшава должна заплатить за поставки в соответствии с новым порядком платежей. Польские власти ранее отказывалась платить за газ в рублях.

Сегодня Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей, — заявил он.

Ранее польские СМИ сообщили, что Россия остановила поставки газа в Польшу. Данную информацию неофициально подтвердили в польских правительственных источниках.

Уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский ранее заявил, что Польша не будет платить за российский газ в рублях. Чиновник не уточнил, имеется ли этому предложению какая-либо альтернатива.