В ФРГ заявили, что Латинская Америка приняла сторону России ZDF: страны Латинской Америки поддерживают спецоперацию России на Украине

Николас Мадуро / Фото Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают спецоперацию России на Украине. В целом, в Латинской Америке действия официальной Москвы воспринимают совсем не так, как в странах Запада, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Телеканал напомнил, что на Кубе на традиционных первомайских торжествах были замечены люди с российскими флагами и символом Z, символизирующим поддержку спецоперации России. Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждал, что его страна занимает сторону России.

В Аргентине обвиняют Запад в двойных стандартах. Так, вице-президент Кристина Киршнер напомнила о конфликте из-за Фолклендских (Мальвинских) островов с Великобританией.

Оккупируя наши Мальвинские острова силой, Великобритания пользуется поддержкой других держав, которые отказываются вторгаться, если это им неудобно, — заявила она.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: коллективный Запад объявил России тотальную гибридную войну. Дипломат предрёк провал потугам Запада изолировать Россию, так как дальнейшее сближение Москвы со странами за пределами «золотого миллиарда» неизбежно. Глава ведомства подчеркнул, что сейчас под ударом США находятся все, кто готов вести самостоятельную политику.