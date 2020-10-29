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В ФРГ в толпу врезался автомобиль

21:01, 29 октября 2020 21
Фото: Fotostand / K. Schmitt/Global Look Press

В ФРГ погиб человек, после того как автомобиль въехал в группу прохожих.

Инцидент произошёл в городе Кемпен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). При этом, кроме одного погибшего минимум трое получили тяжёлые травмы. Они госпитализированы, пишет газета Bild.

Источники издания сообщают, что автомобиль по неизвестным пока причинам съехал с дороги на тротуар и врезался в находившихся там людей. Пострадавших пришлось эвакуировать с места происшествия на спасательном вертолете.

Как писал NEWS.ru, автомобиль въехал в группу пешеходов в Берлине. В результате пострадали семь человек. Совершивший ДТП водитель арестован. Он управлял автомобилем Mercedes. Судя по фото с места событий, у машины эстонские номера.

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