В ФРГ призвали не использовать «Северный поток — 2» для давления на Россию

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Западу не стоит использовать"Северный поток — 2″ как способ давления на Россию. Берлин заинтересован в сотрудничестве с Москвой, а вопрос «Северного потока — 2» находится исключительно в правовом поле, сказал министр в интервью Funke.

В настоящий момент речь здесь идёт не о политическом, но о правовом вопросе. Федеральное сетевое агентство ФРГ проверяет, соответствует ли запуск трубопровода европейскому законодательству. Эта проверка ещё не завершена, результат неясен, — пояснил лидер СДП.

Слова министра косвенно подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц, который заверил, что сертификация «Северного потока — 2» не связана с политикой, так как это коммерческий проект. По словам Шольца, решение о сертификации Федеральное сетевое агентство будет принимать, не руководствуясь политикой.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что проблемы не закончатся у «Северного потока — 2» даже после того, как газопровод удастся сертифицировать. Главным противником проекта является Польша и она будет мешать запуску газопровода до последнего.