В ЕС отреагировали на проект поправок к Конституции Белоруссии
ЕС принял к сведению проект поправок к Конституции Белоруссии
Евгений Бугров
Евгений Бугров
22:47, 27 декабря 2021
Фото: president.gov.by
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Евросоюз принял к сведению опубликованный 27 декабря проект поправок к Конституции Белоруссии. При этом для Брюсселя приоритетом остаются «национальный диалог и честные президентские выборы» в этой стране, заявил представитель Еврокомиссии в беседе с РИА Новости.
Мы приняли к сведению публикацию проекта поправок к Конституции. Для ЕС приоритетом остаётся прекращение репрессий, освобождение политических заключённых, настоящий инклюзивный диалог, который должен привести к новым, свободным и честным президентским выборам под наблюдением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, — подчеркнул представитель Еврокомиссии.
Он уточнил, что данные принципы были оглашены ещё в октябре 2020 года после саммита Евросоюза.
Конституционный референдум в Белоруссии планируется на вторую половину февраля. Проект поправок в Конституцию опубликовали для общественного обсуждения его создатели — специальная комиссия и рабочая группа.
Ранее стало известно, что в Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в Конституцию страны. Документ исключает военную агрессию со стороны республики против других государств. Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями и избираться президенту на третий срок.
В документе также говорится, что президентом Белоруссии может быть избран гражданин, проживающий в республике не менее 20 лет непосредственно перед выборами.