В Нигерии освободили российских моряков

Захваченные пиратами у берегов Экваториальной Гвинеи трое российских моряков освобождены, в настоящее время они находятся на территории Нигерии.
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Нападение на научно-исследовательское судно Djibloho и грузовое судно Rio Mitong произошло в гвинейском порту Луба в мае. Российская сторона пыталась договорится о выкупе за заложников, но переговоры несколько раз срывались. В сентябре пираты угрожали убить россиян, писал NEWS.ru.
Гвинейский залив в последнее время стал самым популярным регионом у морских пиратов. 45% случаев мирового пиратства в I квартале 2020 года было зафиксировано именно там. Эксперты связывают активизацию пиратов с тем, что судовладельцы стали чаще сообщать об атаках, а борьба с пиратством в других регионах ведётся успешнее.
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