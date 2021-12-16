В Египте четверо россиян пострадали в ДТП с автобусом
Александр Чеков
Александр Чеков
16:11, 16 декабря 2021
Фото: Atta/Global Look Press
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В районе международного аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Как сообщает посольство России в Египте, пострадали четыре россиянина, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Заявление дипмиссии передаёт РИА Новости.
В районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами лёгкой и средней тяжести, —говорится в заявлении.
Отмечается, что консульский отдел посольства в Кaире следит за ситуацией и оказывает необходимое содействие роcсиянам. На данный момент обстоятельства и причины аварии уcтанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
31 октября в турецкой Анталье в ДТП с автобусом пострадали девять россиян, в том числе два ребёнка. Авария произошла по пути в аэропорт, куда направлялась группа туристов из 12 человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Ранее тела четырёх туристов из России были обнаружены в сауне одного из отелей на западе Албании. Предполагается, что они скончались от удушья.