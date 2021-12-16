В Египте четверо россиян пострадали в ДТП с автобусом

В районе международного аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Как сообщает посольство России в Египте, пострадали четыре россиянина, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Заявление дипмиссии передаёт РИА Новости.

В районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами лёгкой и средней тяжести, — говорится в заявлении.

Отмечается, что консульский отдел посольства в Кaире следит за ситуацией и оказывает необходимое содействие роcсиянам. На данный момент обстоятельства и причины аварии уcтанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

31 октября в турецкой Анталье в ДТП с автобусом пострадали девять россиян, в том числе два ребёнка. Авария произошла по пути в аэропорт, куда направлялась группа туристов из 12 человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее тела четырёх туристов из России были обнаружены в сауне одного из отелей на западе Албании. Предполагается, что они скончались от удушья.