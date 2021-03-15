В Донбассе призвали власти Абхазии освободить экс-командира ополченцев

https://static.news.ru/photo/81c84ce8-859a-11eb-bb58-96000091f725_660.jpg Ахра Авидзба Фото: zapravdu.org

Общественность самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) направила открытое письмо властям Абхазии с призывом освободить экс-командира интернациональной бригады «Пятнашка» Ахру Авидзбу.

Придя на помощь Донбассу в самые сложные времена, сыны Абхазии всеми силами поддержали становление наших республик. Участвуя в важнейших боевых операциях на самых опасных направлениях, Ахра Авидзба проявлял необычайную храбрость. За что многострадальный Донбасс безмерно благодарен и ему, и стране его выраставшей, — говорится в тексте письма, опубликованного в Telegram-канале WarGonzo.

Представители ДНР также призвали внимательно разобраться в ситуации и освободить других участников ополчения — Станислава Культа, Талеха Гасанова и Андрея Лактионова. Свои подписи под обращением поставили 12 человек, большинство из которых — представители силовых ведомств самопровозглашённой республики.

Как сообщал NEWS.ru, Ахра Авидзба был задержан Службой государственной безопасности Абхазии 5 марта. Авидзбу и ещё пятерых его охранников, в том числе граждан Украины, обвиняют в планировании государственного переворота.

Авидзба командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР с 2014 по 2016 год. Принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания Героя республики. Позже был назначен на пост помощника президента Абхазии, однако оставил его в 2020 году.