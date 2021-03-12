В ДНР пять человек стали жертвами обстрелов ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрелов ВСУ погибли пять военнослужащих. Ещё два человека получили ранения.
В аппарате омбудсмена ДНР пояснили, что речь идёт о периоде с 6 по 12 марта. Один из военнослужащих скончался в результате ранения в голову, полученного ранее,
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
Ранее полномочный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что действия официального Киева дают основания предполагать, что Украина готовится к эскалации конфликта в Донбассе. Таким образом он прокомментировал слова главы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, сообщившего о стягивании войск на территории, неподконтрольные Киеву, для учений и тренировок. Кравчук при этом предупредил о «зеркальном ответе» на действия ополченцев.
Как писал NEWS.ru Россия предостерегла украинские власти от дальнейшей эскалации в Донбассе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает Киев прекратить выдумывание новых документов и договорённостей и сосредоточиться на выполнении Минских соглашений.