В чёрный список Украины вошли ещё 13 деятелей культуры из России

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в чёрный список ещё 13 человек, среди которых есть российские актёры. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Он включает в себя деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны.

Согласно последним обновлениям, в список вошли Сергей Гарусов, Максим Григорьев, Максим Дахненко, Марина Денисова, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков и Андрей Шаповал.

Сейчас в этом списке находятся 228 человек.

Ранее сообщалось, что семь российский артистов, среди которых певица Elvira T., основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия и другие, оказались в чёрном списке Министерства культуры и информационной политики Украины. Актёры и другие деятели культуры, по данным ведомства, угрожают нацбезопасности страны.

Отметим, что Украина впервые опубликовала список с «опасными» деятелями культуры в августе 2015 года, с тех пор перечень периодически пополняется.