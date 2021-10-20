В чёрный список Украины вошли ещё 13 деятелей культуры из России

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в чёрный список ещё 13 человек, среди которых есть российские актёры. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Он включает в себя деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны.
Согласно последним обновлениям, в список
Сейчас в этом списке находятся 228 человек.
Ранее сообщалось, что семь российский артистов, среди которых певица Elvira T., основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия и другие, оказались в чёрном списке Министерства культуры и информационной политики Украины. Актёры и другие деятели культуры, по данным ведомства, угрожают нацбезопасности страны.
Отметим, что Украина впервые опубликовала список с «опасными» деятелями культуры в августе 2015 года, с тех пор перечень периодически пополняется.