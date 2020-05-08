В Праге вышли на россиянина, которого считают «доставщиком яда»

https://static.news.ru/photo/de5c32aa-9340-11ea-9f60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marketa Hofmanova/CTK/Global Look Press

Чешское сетевое издание Seznam заявило, что его журналист пообщался с руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе Андреем Викторовичем К. Именно этого мужчину в издании назвали «доставщиком яда» для чиновников Праги.

Андрей Викторович К. в 34 года руководит дипломатическим представительством одного из российских федеральных агентств в Чехии. Одновременно он является центральной фигурой истории, из-за которой главы Праги и двух пражских районов имеют полицейскую охрану, — говорится в статье, опубликованной Seznam.

Россиянину был задан прямой вопрос о том, он ли в апреле привёз в Прагу смертельное вещество рицин.

Это, должно быть, какая-то ошибка, я вёз в чемодане дезинфекцию и конфеты, — заявил тот, кого называют Андреем Викторовичем.

Его считают сотрудником российских спецслужб, отмечает издание. В поддержку данной версии сообщается, что Андрей Викторович работает в Чехии несколько лет, но дипломатическую должность получил лишь два года назад. Из аэропорта до посольства РФ его доставил водитель Александр А., которого чешские спецслужбы считают сотрудником ФСБ, говорится в статье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Служба безопасности и информации Чехии (СБИ) хочет найти источник, из-за которого произошла утечка в СМИ секретной информации. Речь о данных, что в Прагу якобы прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с ядом. СБИ просит Генпрокуратуру начать расследование. Отмечается, что чешская контрразведка уверена в своих людях и считает, что утечка произошла из других государственных структур.