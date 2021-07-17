Ряд чешских политиков пытаются поддерживать отношения с Россией на самом низком уровне, что является саботажем национальных интересов. Об этом написал журналист издания Časopis argument Иво Шебестик. Он раскритиковал власти страны из-за обвинения Москвы в причастности к взрывам во Врбетице.

Колумнист назвал обвинения Праги в адрес Москвы необоснованными. Он отметил, что политики поступают так, чтобы ухудшить отношения с одной из трёх великих держав.

Такой презумпции вины не было, пожалуй, даже в правовой системе Чингисхана, — заметил журналист.

По его словам, чешские власти занимаются саботажем национальных и государственных интересов и хотят, чтобы народ страны остался брошенным, беспомощным и полностью зависимым от крупного капитала и стран Запада.

Тогда у Чехии уже не останется выбора и Запад будет держать её на поводке, длину которого будет регулировать только он сам, — считает Шебестик.

Чешские власти не имеют никакого веса на мировой арене, поэтому их всегда ставят перед фактом и решают за них. По его словам, Чехия проводит неправильную политику, когда делает своим врагом страну, несравнимо больше, богаче и сильнее её. Журналист добавил, что ведущие Прагу по такому пути пытаются уничтожить её автономность. Он добавил, что «российский след» пытаются найти русофобы и их подпевалы.

Вполне уместно предположить, что именно расследование дела Врбетице подведёт Чешскую Республику, а совсем не Российскую Федерацию, под монастырь, — отметил автор.

Власти Чехии в апреле заявили, что российские спецслужбы были причастны к взрывам боеприпасов на складах во Врбетице в 2014 году. Тогда жертвами стали два человека. Из страны выслали 18 российских дипломатов. Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов. Отношения между странами обострились. Чехия была внесена в список недружественных государств.

В июле в российский МИД был вызван чешский посол Витезслав Пивонька после новых заявлений о взрывах во Врбетице . Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.